هذه توقعات الجزيرة كابيتال لأرباح 39 شركة سعودية بالربع الأول

توقعت شركة الجزيرة كابيتال، ارتفاع أرباح 17 شركة واقعة تحت تغطيتها، وانخفاض أرباح 13 شركة أخرى، من 39 شركة مدرجة بسوق السعودية تقع تحت تغطيتها، في الربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المماثل من 2020.

وجاءت توقعات الجزيرة كابيتال، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إيجابية لثلاثة مصارف تقع تحت تغطيتها، هي الراجحي والإنماء والبلاد، بارتفاع 34.7%، و38.5%، و53.6% على الترتيب.

وبلغت توقعاتها لأرباح مصرف الراجحي نحو 3.31 مليار ريال، والإنماء 512.7 مليون ريال، وبنك البلاد 414.7 مليون ريال.

وفي قطاع الاتصالات توقعت الجزيرة كابيتال، ارتفاع أرباح "موبايلي" بنسبة 68.8% إلى 220 مليون ريال، بينما رجحت تراجع أرباح الاتصالات السعودية 9.3% إلى 2.64 مليون ريال، وانخفاض أرباح "زين" بنسبة 43.7% إلى 59.2 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وتباينت توقعات الجزيرة كابيتال لقطاع المواد الأساسية، متوقعة تحقيق شركة "سابك" صافي ربح نحو 2.82 مليار ريال في الربع الأول من 2021، بينما رجحت ارتفاع أرباح "ينساب" بنسبة 165.8%.

وجاءت توقعات الجزيرة كابيتال كالتالي: