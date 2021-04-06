"المعمر" توقع عقد صيانة 72 مستشفى بـ58.5 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس"، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لعدد 72 مستشفى بالمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية بنحو 58.48 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن العقد مدته ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تسليم الموقع للشركة.

كانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام آي اس" قد أعلنت عن تسلمها في نوفمبر الماضي، خطاب ترسية مشروع من وزارة الصحة السعودية لتشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لعدد 72 مستشفى بالمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية.

يذكر أن شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وقعت اتفاقية مع شركة "إن تتش هيلث" جزء من مجموعة تيلادوك هيلث العالمية والرائدة في تقنيات الطب الاتصالي والمستخدمة من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في العالم، وذلك لإنشاء عيادات افتراضية عبر بناء منظومة رقمية باستخدام التقنية السحابية، ووقعت مذكرة تفاهم مع شركة جامعة الملك سعود الصحية للعمل على تطوير إطار عمل بينهما لتقديم خدمات طبية مشتركة من خلال العيادات الافتراضية وإنشاء وتشغيل العيادات الافتراضية الطبية.