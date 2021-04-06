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KPMG تعتزم تحويل وحدتها في السعودية إلى شركة مساهمة مقفلة

KPMG
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شركات

KPMG تعتزم تحويل وحدتها في السعودية إلى شركة مساهمة مقفلة

مما يمكن شركة التدقيق والاستشارات من التوسع في أنحاء المملكة وفي السوق الإقليمية

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دبي – رويترز

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قالت كيه.بي.إم.جي إنها ستحول وحدتها في السعودية من "شركة مهنية" إلى شركة مساهمة مقفلة، مما يمكن شركة التدقيق والاستشارات من التوسع في أنحاء المملكة وفي السوق الإقليمية.

تستهدف الخطوة، التي وافقت عليها وزارة التجارة السعودية، خلص فرص توظيف للمواطنين السعوديين وإفساح المجال لتدفق جديد من المساهمة من جانب المستثمرين "من المهنيين في مجالات أخرى أو من غير المهنيين".

أطلقت السعودية إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة لجعل العيش والعمل في المملكة أكثر سهولة وجذب الاستثمارات الدولية.

وسيتعين اعتباراً من 2024 على الشركات التي تسعى للحصول على عقود حكومية في السعودية أن تكون لها مقرات في المملكة.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة كيه.بي.إم.جي للاستشارات المهنية عبد الله بن حمد الفوزان في بيان "نحن سعداء كوننا أول شركة مهنية في السعودية تتحوّل من شركة تضامنية إلى شركة مساهمة.. قرار التحول بالنسبة لنا يأتي منسجما مع استراتيجيتنا في التوسع في المملكة والسماح بدخول شركاء ومساهمين جدد".

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