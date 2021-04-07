مصرف الإمارات المركزي يمدد تسهيلات بتكلفة صفرية لآخر العام

قرر البنك المركزي الإماراتي تمديد تسهيلات ذات تكلفة صفرية حجمها 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) لمساعدة البنوك والشركات المالية حتى نهاية العام.

والتسهيلات من بين سلسلة إجراءات تحفيز أطلقها مصرف الإمارات المركزي العام الماضي لاحتواء تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد، وفق ما ورد في وكالة أنباء الإمارات.

إلى ذلك قام رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد، بتعيين خالد التميمي محافظا لمصرف الإمارات المركزي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" الرسمية نقلا عن مرسوم صادر اليوم.

وسيحل التميمي، الذي شغل في السابق منصب نائب محافظ المصرف المركزي، محل عبد الحميد سعيد الأحمدي.

ويمتلك التميمي خبرة تفوق 30 عاما في مجال العمل المصرفي والخدمات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات.

وذكرت الوكالة أن الأحمدي قرر ترك منصبه للتقاعد.

وتابعت الوكالة أن نائب رئيس الوزراء، الشيخ منصور بن زايد، أشاد بجهود الأحمدي "في ظل ظروف استثنائية" خلال جائحة كوفيد-19 مضيفا أنه عمل على ضمان عدم تأثر النظامين المالي والنقدي بالأزمة.

وشغل التميمي مناصب في الحكومة أو كيانات حكومية على مدار ثلاثة عقود من بينها عضوية مجلس إدارة المصرف المركزي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو). كما شغل منصب المدير التنفيذي لدائرة الأصول الحقيقية في مجلس أبوظبي للاستثمار.