مساهمو الأسمنت السعودية يقرون توزيع 306 ملايين ريال أرباح

وافق مساهمو شركة الأسمنت السعودية خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، أمس الأربعاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2020 بواقع ريالين للسهم وبنسبة 20% من رأس المال، بإجمالي مبلغ وقدره 306 ملايين ريال.

وتكون الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 19 أبريل 2021.

ووافق المساهمون على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2020 بواقع 1.5 ريال للسهم وبنسبة 15% من رأس المال، بإجمالي مبلغ قدره 229.5 مليون ريال.

وأقر المساهمون صرف مبلغ نحو 5.09 مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020، واعتمدوا القوائم المالية، وتقرير مراجع حسابات الشركة، بالإضافة إلى إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

كان صافي أرباح الأسمنت السعودية، قد ارتفع بنسبة 1% إلى نحو 456 مليون ريال خلال 2020، مقابل 451.4 مليون ريال خلال 2019.