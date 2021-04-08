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"الكيميائية" توصي بتوزيع 42 مليون ريال على المساهمين

الكيميائية السعودية
الكيميائية السعودية
سوق السعودية

"الكيميائية" توصي بتوزيع 42 مليون ريال على المساهمين

لعدد 84 مليون سهم

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية"، اليوم الخميس، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020، بإجمالي 42.16 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 84.32 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.5 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، وستعلن تاريخ التوزيع لاحقاً.

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كان صافي ربح الشركة الكيميائية السعودية القابضة، قد ارتفع 124% خلال 2020، ليصل إلى 74 مليون ريال، مقابل 33 مليون ريال خلال عام 2019.

وفي بيان سابق، أرجعت سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى تحسن الأداء وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وقطاع المتفجرات المدنية وانخفاض مخصص الذمم المدينة التجارية وتكاليف التمويل.

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