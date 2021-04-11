أرباح المراعي الفصلية ترتفع 0.8% إلى 386 مليون ريال

أعلنت شركة المراعي، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح قدره 0.8%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن أرباح الشركة وصلت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت 385.9 مليون ريال، مقابل 383 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 1.5% لتصل إلى 3.645 مليار ريال، مقابل 3.592 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن نمو الإيرادات كان بقيادة قطاع الألبان والمبيعات الأخرى. وكانت إيرادات قطاع الأغذية والدواجن والعصيرات أقل بقليل من العام الماضي بسبب التأثير الأساسي من الجائحة (كوفيد-19) في الربع الأول من عام 2020.

وقادت مصر والأردن النمو الجغرافي في المقام الأول، وشهدت دول الخليج ضعفاً عاماً في السوق بسبب قيود كوفيد-19 وتأثير ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية.

وأشارت الشركة إلى أن تكلفة التمويل انخفضت بـ 36.1 مليون ريال ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إنخفاض أسعار الفائدة مدفوعةً بانخفاض معدل الفائدة بين البنوك السعودية وانخفاض مستويات الديون بسبب استمرار برنامج تخفيض الديون.

التوزيع الجغرافي للإيرادات

وانخفضت الإيرادات خلال الربع الأول في المملكة العربية السعودية، ودول الخليج بنسبة 1.6% و 8.9% على التوالي، وارتفعت في الدول الأخرى بنسبة 47.0%.

وبلغت التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية 866.0 مليون ريال مقابل 384.1 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 125.5% بدعم من الإدارة الجيدة لرأس المال العامل وتحسين إدارة المخزون والدائنين مقارنة بالعام الماضي. كما تمثل التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية 23.8% من إيرادات الفترة مقابل 10.7% من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 299.1 مليون ريال. ومع ذلك وخلال نفس الفترة من العام الماضي تم تحقيق 240.1 مليون ريال سعودي من الأنشطة الاستثمارية، نتيجة استرداد 585 مليون ريال كوديعة.

وتعديلاً لذلك، انخفض النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية بمقدار 45.8 مليون ريال سعودي، نتيجة لانخفاض المصروفات الرأسمالية. ويمثل النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 8.2٪ من الإيرادات مقارنة بـ 9.6٪ نقدًا مستخدمًا في العام الماضي، بعد التعديل لاسترداد الودائع.