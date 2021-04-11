.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

انتصار شركة أمازون في قضية شائكة مع موظفيها

أمازون

انتصار شركة أمازون في قضية شائكة مع موظفيها

العاملون في مخازن شركة "أمازون" يصوتون على عدم الانضمام إلى اتحاد العمال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

صوت معظم العاملين في مخازن شركة "أمازون" في ولاية Alabama على عدم الانضمام إلى اتحاد العمال.

في خطوة كانت لتجعل مستودعهم الأول بين منشآت شركة أمازون، لينضم إلى النقابات في الولايات المتحدة.

وعند فرز الأصوات، تبين أن 740 صوتا كانوا مؤيدين للانضمام للاتحاد، مقابل نحو 1800 صوت لم يؤيدوا الانضمام.

أمازون
أمازون

وبذلك انتصرت Amazon في هذا التصويت، لكنها تواجه انتقادات واتهامات بالضغط على الموظفين للتصويت لعدم الانضمام إلى اتحاد العمال، خصوصاً مع وجود 505 أصوات ملغاة.

إذ تردد أن الموظفين تلقوا تهديدات بإغلاق مستودع Alabama في حال خسرت الشركة التصويت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
"لقاحاتنا ضعيفة".. اعتراف نادر من أكبر مسؤول صيني
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى
السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد
أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا  أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا 
جثمان الأمير فيليب قد ينتظر سنوات لدفنه في مثوى أخير جثمان الأمير فيليب قد ينتظر سنوات لدفنه في مثوى أخير
فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر
قبل أن تذهب
هل إجراءات فرنسا كافية ضد كورونا؟
هل إجراءات فرنسا كافية ضد كورونا؟
اكتشف المزيد