انتصار شركة أمازون في قضية شائكة مع موظفيها

صوت معظم العاملين في مخازن شركة "أمازون" في ولاية Alabama على عدم الانضمام إلى اتحاد العمال.

في خطوة كانت لتجعل مستودعهم الأول بين منشآت شركة أمازون، لينضم إلى النقابات في الولايات المتحدة.

وعند فرز الأصوات، تبين أن 740 صوتا كانوا مؤيدين للانضمام للاتحاد، مقابل نحو 1800 صوت لم يؤيدوا الانضمام.

وبذلك انتصرت Amazon في هذا التصويت، لكنها تواجه انتقادات واتهامات بالضغط على الموظفين للتصويت لعدم الانضمام إلى اتحاد العمال، خصوصاً مع وجود 505 أصوات ملغاة.

إذ تردد أن الموظفين تلقوا تهديدات بإغلاق مستودع Alabama في حال خسرت الشركة التصويت.