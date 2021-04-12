الرئيس التنفيذي: استثمارات غير مسبوقة لمبادلة الإماراتية في 2020

قال خلدون خليفة آل مبارك الرئيس التنفيذي لصندوق مبادلة اليوم الاثنين إن صندوق الثروة التابع لحكومة أبوظبي استثمر مبالغ غير مسبوقة في 2020 مع التركيز على قطاعات النمو.

وأضاف في مناسبة افتراضية نظمتها إنفستكورب البحرينية "استثمرنا ف ي 2020 أكثر مما فعلنا في أي عام سابق".

وتابع أن نشاط الشركة توقف بين ستة وثمانية أسابيع من مارس آذار 2020 بفعل الجائحة، وأنها احتاجت وقتا لفهم تداعياتها على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى محفظة مبادلة.