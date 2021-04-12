ضحية جديدة؟ غوغل تغلق تطبيقها للتسوق عبر الهاتف

يبدو أن عملاقة البحث "غوغل" قد وجدت ضحيتها التالية.

حيث أفادت التقارير بأنها تستعد لإغلاق تطبيقاتها للتسوق Shopping عبر الأجهزة المحمولة لكل من iOS وأندرويد وتوجه المستخدمين إلى موقع التسوق عبر الإنترنت بدلاً من ذلك.

ووفقاً لمجموعة سلاسل من التعليمات البرمجية الموجودة في أحدث إصدار من تطبيق Google Shopping، تستعد غوغل لإلغاء تطبيق الهاتف المحمول.

وقال متحدث باسم غوغل: "إن التطبيقات تستمر في العمل حتى شهر يونيو، وفي غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لن ندعم تطبيق Shopping بعد الآن".

وأضاف: "جميع الوظائف التي قدمها التطبيق للمستخدمين متاحة في علامة التبويب التسوق، ونستمر في إنشاء الميزات داخل علامة التبويب التسوق وواجهات غوغل الأخرى، بما في ذلك تطبيق غوغل، التي تسهل على الأشخاص اكتشاف المنتجات التي يحبونها والتسوق منها".

ويظل موقع shopping.google.com نشطاً، حيث يمكنك رؤية ميزات جديدة، مثل إحصاءات الأسعار، لمساعدتك في الحصول على أفضل صفقة عبر الإنترنت.

وسمح التطبيق للمستخدمين بالاختيار من بين آلاف المتاجر عبر الإنترنت وإجراء عمليات شراء باستخدام حسابات غوغل الخاصة بهم، وكان شعاره "التسوق بسرعة عبر آلاف المتاجر وشراء الأشياء باستخدام حسابك في غوغل".

ويأتي الإغلاق في الوقت الذي تعمل فيه غوغل على توسيع وظائف التسوق في البحث والبحث عن الصور ويوتيوب، مع الاستفادة بشكل متزايد من الواقع المعزز.