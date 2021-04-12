.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ضحية جديدة؟ غوغل تغلق تطبيقها للتسوق عبر الهاتف

غوغل
شعار شركة "غوغل"
غوغل

ضحية جديدة؟ غوغل تغلق تطبيقها للتسوق عبر الهاتف

وتوجه المستخدمين إلى موقع التسوق عبر الإنترنت بدلاً من ذلك

متابع الغاء المتابعة

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

يبدو أن عملاقة البحث "غوغل" قد وجدت ضحيتها التالية.

حيث أفادت التقارير بأنها تستعد لإغلاق تطبيقاتها للتسوق Shopping عبر الأجهزة المحمولة لكل من iOS وأندرويد وتوجه المستخدمين إلى موقع التسوق عبر الإنترنت بدلاً من ذلك.

ووفقاً لمجموعة سلاسل من التعليمات البرمجية الموجودة في أحدث إصدار من تطبيق Google Shopping، تستعد غوغل لإلغاء تطبيق الهاتف المحمول.

وقال متحدث باسم غوغل: "إن التطبيقات تستمر في العمل حتى شهر يونيو، وفي غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لن ندعم تطبيق Shopping بعد الآن".

متجرا "أبل" و"غوغل" قد يفقدان أكثر من مليار دولار بعد هذه الخطوة! قصص خاصة تكنولوجيا متجرا "أبل" و"غوغل" قد يفقدان أكثر من مليار دولار بعد هذه الخطوة!

وأضاف: "جميع الوظائف التي قدمها التطبيق للمستخدمين متاحة في علامة التبويب التسوق، ونستمر في إنشاء الميزات داخل علامة التبويب التسوق وواجهات غوغل الأخرى، بما في ذلك تطبيق غوغل، التي تسهل على الأشخاص اكتشاف المنتجات التي يحبونها والتسوق منها".

ويظل موقع shopping.google.com نشطاً، حيث يمكنك رؤية ميزات جديدة، مثل إحصاءات الأسعار، لمساعدتك في الحصول على أفضل صفقة عبر الإنترنت.

وسمح التطبيق للمستخدمين بالاختيار من بين آلاف المتاجر عبر الإنترنت وإجراء عمليات شراء باستخدام حسابات غوغل الخاصة بهم، وكان شعاره "التسوق بسرعة عبر آلاف المتاجر وشراء الأشياء باستخدام حسابك في غوغل".

ويأتي الإغلاق في الوقت الذي تعمل فيه غوغل على توسيع وظائف التسوق في البحث والبحث عن الصور ويوتيوب، مع الاستفادة بشكل متزايد من الواقع المعزز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انتبه من المطاعم حتى لو أخذت اللقاح.. إليك التفاصيل انتبه من المطاعم حتى لو أخذت اللقاح.. إليك التفاصيل
أشعة الشمس تخفض وفيات كورونا.. دراسة تكشف أشعة الشمس تخفض وفيات كورونا.. دراسة تكشف
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
عمرو أديب لمحمد رمضان: عمرو أديب لمحمد رمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك"
فرنسا عن فضيحة فرنسا عن فضيحة "الكرسي": تركيا تعمدت الإساءة.. إنه فخ
قبل أن تذهب
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
اكتشف المزيد