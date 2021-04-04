.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"غوغل" تنشئ مركز بيانات إقليمياً للشرق الأوسط في إسرائيل! 

جوجل تنافس فيس بوك بربطة الحذاء
غوغل
غوغل

"غوغل" تنشئ مركز بيانات إقليمياً للشرق الأوسط في إسرائيل! 

الاستثمار سيكلف مئات الملايين من الدولارات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم غوغل Google إنشاء مركز بيانات في إسرائيل لخدمات الحوسبة السحابية، والتي قد تستلزم إنفاق مئات الملايين من الدولارات، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة، إن غوغل يمكن أن تنشئ مركز بياناتها في البلاد كمركز إقليمي، والذي من شأنه أن يطابق خطط شركات مثل أوراكل ومايكروسوفت وأمازون.

ومن شأن الاستثمار المحتمل أن يستفيد من كابل غير بحري مخطط تقوم الشركة بتطويره مع شركة الاتصالات الإيطالية Telecom Italia والذي سيربط إيطاليا بالهند.

مدينة عربية تستحدث قانونا للمساكن العائمة! الأسواق العقارية عقارات دبي مدينة عربية تستحدث قانونا للمساكن العائمة!

على الجانب الآخر، قالت شركة أمازون قبل أسبوعين إنها ستضيف 11 مركزا جديداً وتخلق أكثر من 1500 فرصة عمل في المملكة العربية السعودية في عام 2021، ما سيوسع من تواجد المراكز اللوجيستية للشركة، حيث سيرفع عدد مراكز التسليم إلى 6 مستودعات لتخزين البضائع، و13 محطة توصيل لإرسال الطرود.

سيؤدي هذا الاستثمار إلى توسيع سعة تخزين شبكة الشحن في أمازون بنسبة 89% وزيادة مساحة شبكة التوصيل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بنسبة 58%، فضلاً عن التعاقدات القائمة بين أمازون والبريد السعودي، بالإضافة إلى شبكة من 10 شركاء خدمة توصيل مستقلين في المملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسوأ حادث بتاريخ فرنسا.. قتل خلاله مئات الجنود بلحظات أسوأ حادث بتاريخ فرنسا.. قتل خلاله مئات الجنود بلحظات
يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر

الأكثر قراءة

الجيش الأردني: اعتقالات على خلفية تحركات تستهدف أمن البلاد الجيش الأردني: اعتقالات على خلفية تحركات تستهدف أمن البلاد
الأمير حمزة في فيديو: أنا معزول بمنزلي مع زوجتي وأطفالي الأمير حمزة في فيديو: أنا معزول بمنزلي مع زوجتي وأطفالي
معلومات ستحل اللغز.. لماذا تتمسك إثيوبيا بسد النهضة؟ معلومات ستحل اللغز.. لماذا تتمسك إثيوبيا بسد النهضة؟
شاهد.. موكب مهيب في القاهرة لنقل المومياوات الملكية شاهد.. موكب مهيب في القاهرة لنقل المومياوات الملكية
فيديو مروع.. سيارة تنقلب عدة مرات بمتسابقة في العلا فيديو مروع.. سيارة تنقلب عدة مرات بمتسابقة في العلا
اعتقله الجيش الأردني لأسباب أمنية.. من هو باسم عوض الله؟ اعتقله الجيش الأردني لأسباب أمنية.. من هو باسم عوض الله؟

قبل أن تذهب

لماذا أصبح نقل جثامين مصابي كورونا عبر الدول أبرز تحديات خلفتها الجائحة؟
لماذا أصبح نقل جثامين مصابي كورونا عبر الدول أبرز تحديات خلفتها الجائحة؟

اكتشف المزيد