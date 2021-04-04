"غوغل" تنشئ مركز بيانات إقليمياً للشرق الأوسط في إسرائيل! 

تعتزم غوغل Google إنشاء مركز بيانات في إسرائيل لخدمات الحوسبة السحابية، والتي قد تستلزم إنفاق مئات الملايين من الدولارات، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة، إن غوغل يمكن أن تنشئ مركز بياناتها في البلاد كمركز إقليمي، والذي من شأنه أن يطابق خطط شركات مثل أوراكل ومايكروسوفت وأمازون.

ومن شأن الاستثمار المحتمل أن يستفيد من كابل غير بحري مخطط تقوم الشركة بتطويره مع شركة الاتصالات الإيطالية Telecom Italia والذي سيربط إيطاليا بالهند.

على الجانب الآخر، قالت شركة أمازون قبل أسبوعين إنها ستضيف 11 مركزا جديداً وتخلق أكثر من 1500 فرصة عمل في المملكة العربية السعودية في عام 2021، ما سيوسع من تواجد المراكز اللوجيستية للشركة، حيث سيرفع عدد مراكز التسليم إلى 6 مستودعات لتخزين البضائع، و13 محطة توصيل لإرسال الطرود.

سيؤدي هذا الاستثمار إلى توسيع سعة تخزين شبكة الشحن في أمازون بنسبة 89% وزيادة مساحة شبكة التوصيل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بنسبة 58%، فضلاً عن التعاقدات القائمة بين أمازون والبريد السعودي، بالإضافة إلى شبكة من 10 شركاء خدمة توصيل مستقلين في المملكة.