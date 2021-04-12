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"شمس" تعفي الرئيس التنفيذي المكلف وعلي السلهام بديلاً له

شركة المشروعات السياحية شمس
شركة المشروعات السياحية "شمس"
سوق السعودية

"شمس" تعفي الرئيس التنفيذي المكلف وعلي السلهام بديلاً له

بدءاً من يوم الأحد 11 أبريل 2021

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس" عن موافقة مجلس إدارتها على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، بإعفاء فريد إبراهيم، من منصبه كرئيس تنفيذي مُكلف للشركة بدءاً من يوم الأحد 11 أبريل 2021، مع استمراره بعمله نائباً للرئيس التنفيذي للعمليات والمالية تحت إدارة الرئيس التنفيذي.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن المجلس وافق أيضاً على التوصية بتعيين علي عبدالله السلهام رئيس تنفيذي للشركة، بدءاً من التاريخ ذاته.

وأضافت أن علي السلهام، حاصل على درجة البكالوريوس بالمحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة (Hull) البريطانية، وهو عضو بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

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وعمل بالعديد من البنوك ويمتلك خبرة عملية تمتد لأكثر من 19 عاما بمجالات المخاطر والخدمات المصرفية للشركات وعمليات التشغيل والرقابة المالية وقرارات الاستثمار والمراجعة الداخلية.

كانت النتائج المالية لشركة المشروعات السياحية "شمس"، قد أظهرت ارتفاع صافي خسائرها بنسبة 95.8% خلال العام 2020، لتسجل نحو 8.19 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 4.29 مليون ريال في 2019.

وبلغت خسائرها المتراكمة نحو 34.77 مليون ريال بنهاية العام 2020، تمثل نسبة 34.26% من رأس المال، مقارنة بنحو 26.5 مليون ريال تمثل نسبة 26.13% من رأس المال بنهاية 2019.

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