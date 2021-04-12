5 مايو.. عمومية السعودي الفرنسي تناقش توزيعات الأرباح وشراء 3 ملايين سهم

دعا مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 5 مايو 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2020 بواقع 0.40 ريال للسهم، بإجمالي قدره 479.98 مليون ريال، يمثل 4% من القيمة الاسمية للسهم.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن تاريخ توزيع الأرباح يكون في 31 مايو 2021.

وأضاف أن جدول أعمال الجمعية تضمن التصويت على شراء البنك عدداً من أسهمه بحد أقصى 3 ملايين سهم بمبلغ لا يتجاوز 60 مليون ريال، بغرض تخصيصها لبرنامج الحوافز طويلة الأجل للموظفين.

ويكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية وتفويض المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، على أن يحتفظ بالأسهم المشتراة حتى 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وأظهرت النتائج المالية السنوية للبنك السعودي الفرنسي، تراجع صافي أرباحه بنسبة 50.37% خلال 2020، لتهبط إلى نحو 1.55 مليار ريال مقابل نحو 3.11 مليار ريال في العام 2019.