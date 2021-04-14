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أرباح "جرير" الفصلية ترتفع 6.3% إلى 267.6 مليون ريال

جرير مناسبة
شركات

أرباح "جرير" الفصلية ترتفع 6.3% إلى 267.6 مليون ريال

ارتفاع إجمالي مبيعات الشركة بما يفوق 8% دعم النتائج

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العربية.نت

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أعلنت شركة "جرير" للتسويق تحقيق ارتفاع في الأرباح الفصلية عن الربع الأول من عام 2021 بـ6.3% إلى 267.6 مليون ريال، مقابل 251.7 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وقال بيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول": "على الرغم من تأثر المبيعات سلباً بانخفاض مبيعات أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية كنتيجة لتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، إلا أن ارتفاع مبيعات العديد من أقسام التجزئة وخاصة أقسام الهواتف الذكية والكمبيوتر قد أدى إلى ارتفاع اجمالي المبيعات بنحو 8.1%".

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وأضافت الشركة: "برغم التغير السلبي للمزيج البيعي بسبب انخفاض مبيعات أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية إلا أن التحسن النسبي في هوامش ربحية العديد من الأقسام الأخرى قد ساهم في الحد من ذلك التأثير".

يضاف إلى تلك العوامل انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، وتكلفة التمويل.

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