.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"التصنيع" توقف مصانع "السعودية للإيثيلين" 27 يوماً للصيانة

شركة التصنيع الوطنية
شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات "التصنيع"
سوق السعودية

"التصنيع" توقف مصانع "السعودية للإيثيلين" 27 يوماً للصيانة

90 مليون ريال الأثر المالي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات "التصنيع" عن خطتها لإيقاف مؤقت لمصانع "الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين"، إحدى الشركات التابعة لها، لمدة 27 يوماً ابتداء من 23 مايو 2021.

وقالت "التصنيع" في بيان على "تداول" السعودية، اليوم الأربعاء، إن الإيقاف لغرض إجراء عمليات الصيانة الدورية المجدولة والتي تهدف إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين اعتمادية وموثوقية المصانع.

وأضافت أن الأثر المالي المتوقع نتيجة هذا التوقف حسب متوسط الأسعار والمقدر بـ 90 مليون ريال سوف يظهرفي القوائم المالية الأولية الموحدة لشركة التصنيع خلال الربع الثاني والثالث لعام 2021.

فرنسا: 7 دول أوروبية ستوقف تمويل التصدير لمشاريع الوقود الأحفوري طاقة النفط فرنسا: 7 دول أوروبية ستوقف تمويل التصدير لمشاريع الوقود الأحفوري

وأوضحت أن الشركة التابعة ستقوم بتلبية احتياجات عملائها من خلال استخدام المخزون المتوفر لديها، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات جوهرية إن وُجدت في حينه.

سجلت شركة التصنيع الوطنية خسائر سنوية عن عام 2020 بـ447 مليون ريال، لكن هذه الخسائر جاءت متراجعة بأكثر من 73% مقارنة بالعام الذي سبقه حيث كانت عند مليار و676 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سر جديد وراء الشعور بالجوع طوال الوقت.. دراسة حديثة تكشف سر جديد وراء الشعور بالجوع طوال الوقت.. دراسة حديثة تكشف
الكسل يفاقم خطورة الوفاة بفيروس كورونا الكسل يفاقم خطورة الوفاة بفيروس كورونا
الأكثر قراءة
آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية
دراسة صادمة: الآثار الجانبية لهذا اللقاح أكثر من المتوقع دراسة صادمة: الآثار الجانبية لهذا اللقاح أكثر من المتوقع
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو
خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات
القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب "وشاية"
قبل أن تذهب
لندن تشهد توافد المواطنين على المطاعم والمقاهي بعد عودة النشاط التجاري
لندن تشهد توافد المواطنين على المطاعم والمقاهي بعد عودة النشاط التجاري
اكتشف المزيد