"التصنيع" توقف مصانع "السعودية للإيثيلين" 27 يوماً للصيانة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات "التصنيع" عن خطتها لإيقاف مؤقت لمصانع "الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين"، إحدى الشركات التابعة لها، لمدة 27 يوماً ابتداء من 23 مايو 2021.

وقالت "التصنيع" في بيان على "تداول" السعودية، اليوم الأربعاء، إن الإيقاف لغرض إجراء عمليات الصيانة الدورية المجدولة والتي تهدف إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين اعتمادية وموثوقية المصانع.

وأضافت أن الأثر المالي المتوقع نتيجة هذا التوقف حسب متوسط الأسعار والمقدر بـ 90 مليون ريال سوف يظهرفي القوائم المالية الأولية الموحدة لشركة التصنيع خلال الربع الثاني والثالث لعام 2021.

وأوضحت أن الشركة التابعة ستقوم بتلبية احتياجات عملائها من خلال استخدام المخزون المتوفر لديها، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات جوهرية إن وُجدت في حينه.

سجلت شركة التصنيع الوطنية خسائر سنوية عن عام 2020 بـ447 مليون ريال، لكن هذه الخسائر جاءت متراجعة بأكثر من 73% مقارنة بالعام الذي سبقه حيث كانت عند مليار و676 مليون ريال.