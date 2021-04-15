بنك البلاد يستكمل إصدار صكوك من الشريحة الثانية بـ3 مليارات ريال

أعلن بنك البلاد عن انتهاء طرح إصدار صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) مقومة بالريال السعودي مطروحة طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية، بقيمة 3 مليارات ريال.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن العدد الإجمالي للصكوك 3 آلاف صك، بقيمة اسمية للصك بلغت مليون ريال.

وأضاف أن عائد الصك هو سايبور "سعر الفائدة بين البنوك السعودية" 3 أشهر وهامش ربح إضافي بواقع 165 نقطة أساس.

وتبلغ مدة استحقاق الصك 10 سنوات قابلة للاسترداد في السنة الخامسة وفقَا لشروط وأحكام الصكوك.

ويتم استرداد الصكوك في تاريخ استحقاقها، ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة والتي تشمل وقوع حدث يؤثر على رأس المال أو حدث ضريبي أو وقوع حالة إخلال أو بناء على خيار البنك، وفي أي حال وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.

قام البنك بتعيين شركة البلاد المالية كمنسق ومتعامل منفرد فيما يخص الطرح الخاص للصكوك.

كان بنك البلاد قد بدأ طرح الصكوك مطلع أبريل 2021، لمدة 15 يوماً.