شركة تابعة لـ"أنابيب السعودية" تبيع أصولها التشغيلية بـ36.3 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، عن دخول شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة، التابعة والمملوكة لها بالكامل، اتفاقية مع شركة كوش كيميكال تكنولوجي غروب العربية السعودية المحدودة لشراء الأصول التشغيلية الرئيسية لشركة "صناعات التيتانيوم".

وقالت "أنابيب السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سعر الصفقة 9.7 مليون دولار ما يعادل 36.3 مليون ريال يتم دفعها نقداً عند إغلاق الصفقة.

وتوقعت أن تغلق الصفقة، التي تخضع لبعض الموافقات، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، خلال الربع الثالث من عام 2021.

كانت "أنابيب السعودية" قد أعلنت عن النتائج المالية السنوية الموحدة لعام 2020، محققة ارتفاعا في الخسائر بنسبة 28.7%، إلى 34.5 مليون ريال، مقابل 26.8 مليون ريال خسائر عام 2019.

وقالت الشركة في بيان سابق، إن زيادة الخسائر ترجع بشكل كبير للتأثير الذي خلفته جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وذلك في ظل زيادة المصاريف الإدارية التي بلغت 45.49 مليون ريال في السنة المالية 2020 مقارنة بـ 33.01 مليون ريال في السنة المالية 2019، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المقيدة في السنة المالية 2020.