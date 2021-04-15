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مجلس إدارة "باتك" يوصي بزيادة رأس المال عبر "أسهم أولوية"

باتك
شركات

مجلس إدارة "باتك" يوصي بزيادة رأس المال عبر "أسهم أولوية"

بهدف تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية

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العربية.نت

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أعلنت شركة "باتك" للاستثمار والأعمال اللوجستية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وتهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية، وتوسعة أنشطتها المختلفة، ورفع حجم استثماراتها المحلية، إلى جانب مواءمة خطة نموها مع النهضة والتغييرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في رؤيتها الطموحة 2030، والاستحواذ على أصول مربحة وشراء شركات وأصول مدرة للدخل أو الاستثمار فيها، بحسب بيان للشركة على موقع السوق السعودية "تداول".

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وأشارت "باتك" إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وسيتم الإعلان لاحقا عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

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