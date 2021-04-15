"غازبروم" الروسية تقترح توزيع نصف أرباحها عن 2020

اقترحت شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" دفع 3.9 مليار دولار توزيعات عن نتائجها للعام 2020، أي قرابة نصف صافي أرباحها المعدل لذلك العام، مما قد يدعم خزائن الحكومة التي تملك أكثر قليلا من نصف الشركة.

وقالت الشركة إن مجلس إدارتها اقترح دفع توزيع يبلغ 12.55 روبل للسهم.





وتُصرّ وزارة المالية الروسية منذ فترة على أن الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة مثل "غازبروم" وشركة النفط العملاقة "روسنفت" ينبغي أن تدفع ما لا يقل عن نصف صافي أرباحها كتوزيعات.

وكانت "غازبروم" دفعت 15.24 روبل للسهم عن نتائج 2019، بما يعادل 30% من صافي أرباحها بمعايير الإفصاح المالي الدولية.