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مستثمر ألماني يتحدى جيف بيزوس بنسخة "أسرع من أمازون"

تجارة إلكترونية
تجارة إلكترونية
تجارة إلكترونية

مستثمر ألماني يتحدى جيف بيزوس بنسخة "أسرع من أمازون"

تهدف منصته إلى توصيل المنتجات خلال ربع ساعة من الطلب

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العربية.نت

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أطلق رجل الأعمال الألماني، رالف فنتسل، الذي ارتبط اسمه سابقا بـ"دليفري هيرو" وسوفت بنك، منصة عالمية للتوصيل فائق السرعة لمبيعات التجزئة، ليقتحم مجالا يستقطب استثمارات ضخمة ويشهد نموا هائلا.

شركته الناشئة التي تحمل اسم "جوكر" مدعومة من شركات الاستثمار المخاطر "إتش.في كابيتال" و"تايغر غلوبال" و"سوفت بنك"، وتهدف إلى توصيل مجموعة كبيرة من المنتجات من مستودعات واسعة الانتشار في غضون 15 دقيقة من إيداع طلب الشراء عبر تطبيق على الهواتف الذكية، مما يشكل تحدياً كبيراً لـ"أمازون" التي يقودها جيف بيزوس والتي تهيمن على سوق التجارة الإلكترونية.

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تعمل "جوكر" بالفعل في مكسيكو سيتي وليما وساو باولو، ومن المقرر أن تليها نيويورك وبوغوتا قبل الانتشار في أنحاء أوروبا وأميركا اللاتينية.

وقال فنتسل لـ"رويترز" في مقابلة أمس الخميس: "نبني نسخة أسرع من أمازون".

أسس فنتسل (41 عاماً) شركة "فودباندا" للتوصيل عبر الإنترنت، قبل أن ينضم هو والشركة إلى نيكلاس أويستبرغ في "دليفري هيرو"، وهي شركة عالمية لتوصيل الطعام مقرها برلين مدرجة حاليا على مؤشر الأسهم القيادية الألماني.

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