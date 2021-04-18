أكبر 5 بنوك أميركية تحقق نتائج أفضل من التوقعات

صدرت في أميركا نتائج أكبر خمسة بنوك مدرجة في وول ستريت وكانت جميعها أفضل من التوقعات.

وقالت وكالة فيتش إن أرباح البنوك استفادت من إيرادات التداول والاستثمار القوية ومن رسوم الاستشارات، كما استفادت من صفقات الاستحواذ والاندماج بما فيها صفقات SPAC.

وأشارت إلى أن البنوك استفادة أيضا من عكس مخصصات جنبت سابقا مع تعثر أقل من المتوقع بسبب الدعم المالي الحكومي. وذكرت إلى أن نمو الائتمان سيبقى سلبيا وسط ضعف الطلب من الأفراد والشركات.

وتضاعف أرباح الربع الأول لسيتي غروب 3 مرات إلى 7.9 مليار دولار، وعكس مخصصات بقيمة 3.9 مليار دولار جنبها البنك للديون المتعثرة.

وقام البنك بالتخارج من الصيرفة الموجهة للأفراد في 11 سوق منها الصين والهند وأستراليا والبحرين.

أما جي بي مورغان، فنمت أرباحه 400% إلى 14 مليار دولار في الربع الأول لتتجاوز التوقعات.وارتفعت الأرباح بدعم من أنشطة التداول وزيادة رسوم الاستثمار المصرفي، بجانب عكس مخصصات بقيمة 5.2 مليار دولار.

ونمت أرباح غولدمان ساكس بنسبة 500% إلى 6.7 مليار دولار لتتجاوز التوقعات، ,عكس مخصصات بنحو 70 مليون دولار بالربع الأول 2021.

وبنك أوف أميركا، نمت أرباحه 48% إلى 8.1 مليار دولار بالربع الأول، وعكس مخصصات لمواجهة السيناريوهات الأسوأ لأزمة كورونا بقيمة 2.7 مليار دولار.

أما ولز فارغو، فتضاعف أرباحه بأكثر من 8 مرات إلى 4.7 مليار دولار بالربع الأول، مع انخفاض مخصصات خسائر الائتمان 5.1 مليار دولار.