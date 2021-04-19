"أسواق العثيم" تتحالف للاستحواذ على شركة مطاحن مزمع تخصيصها

أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم عن قرار مجلس الإدارة بالدخول في تحالف مع شركة آلانا الدولية والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بغرض المنافسة للاستحواذ على إحدى شركتي المطاحن المطروحتين للتخصيص من قبل المؤسسة العامة للحبوب في منافسة عامة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الشركتين المزمع المنافسة عليهما هما شركتا المطاحن الثانية والرابعة، وفقاً لوثيقة طلب العروض الصادرة من قبل المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع اللجنة المتخصصة المؤسّسة بموجب قرار مجلس الوزراء.

وأضافت "أسواق العثيم"، أن قرار مجلس الإدارة يأتي لتعزيز سعي الشركة المستمر في التكامل وتنويع الاستثمارات والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضحت أنه في حال ترسية الأصل المراد الاستحواذ عليه على التحالف من قبل المركز الوطني للتخصيص، سوف يعلن عن الأثر المالي لعملية الاستحواذ.

وأشارت إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتنظيم العلاقة بين أعضاء التحالف ضمن شركة قابضة تؤسس لهذه الغاية بالتساوي من قبل أعضاء التحالف.

وذكرت أنه من المزمع تمويل صفقة الاستحواذ من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف والاقتراض من البنوك المحلية باسم الشركة التي سيتم تأسيسها لهذه الغاية

وتنفذ السعودية تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، كجزء من خطة تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية وتحسين كفاءتها التشغيلية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ودعماً للسوق المحلي بشكل عام.