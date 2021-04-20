أرباح أسمنت اليمامة تتراجع 56% بالربع الأول إلى 54.9 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت اليمامة، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 55.74% في الربع الأول من 2021، لتصل إلى 54.87 مليون ريال، مقارنة بنحو 123.97 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي ربح أسمنت اليمامة بنسبة 51.75% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح 113.73 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت أسمنت اليمامة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع صافي الربح بالربع الأول من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

بلغ إجمالي مبيعات الشركة نحو 180.26 مليون ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة بنحو 290.02 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

كانت أرباح شركة أسمنت اليمامة، اليوم الأربعاء، قد ارتفعت بنسبة 41.72%، خلال العام 2020، لتصل إلى 363.276 مليون ريال، مقابل 256.335 مليون ريال أرباح عام 2019.