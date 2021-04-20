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أرباح "صناعة الورق" تقفز 1226% إلى 14 مليون ريال بالربع الأول

صناعة الورق
مصنع لصناعة الورق
سوق السعودية

أرباح "صناعة الورق" تقفز 1226% إلى 14 مليون ريال بالربع الأول

11.58 مليون ريال خسائرها المتراكمة

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دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي ربح الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 1226.4% في الربع الأول من 2021، لتسجل 14.06 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 1.06 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح "صناعة الورق" بنسبة 125.3% مقارنة بصافي ربح نحو 6.24 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت "صناعة الورق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب ارتفاع صافي ربح الشركة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى الزيادة في المبيعات وتطوير جودة الإنتاج وكفاءة العمليات التشغيلية الذي نتج عنه تحسن هامش الربح وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار لب الورق في السوق العالمي والمواد الأولية.

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وتابعت: "يضاف إلى ذلك انخفاض المصاريف التمويلية نتيجة إعادة جدولة القروض والتزام الشركة في سداد الدفعات المستحقة التي حققت زيادة في أرباح الشركة".

بلغت إيرادات الشركة للربع الأول من 2021 نحو 158.49 مليون ريال، مقارنة بنحو 145.87 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 8.6%.

وقالت "صناعة الورق" إن خسائرها المتراكمة بنهاية الربع الأول من 2021، بلغت 11.58 مليون ريال، تمثل نسبة 6% من رأس المال البالغ 192 مليون ريال.

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