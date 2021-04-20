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تهامة تؤجر أول وحدتين لتجارة التجزئة في مطار الملك عبد العزيز الدولي

تهامة
تهامة
سوق السعودية

تهامة تؤجر أول وحدتين لتجارة التجزئة في مطار الملك عبد العزيز الدولي

ستشغلها بموجب امتياز دبليو أتش سميث

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، اليوم الثلاثاء، عن قيام شركتها التابعة شركة تهامة للتعليم، بتوقيع عقد مع الهيئة العامة للطيران المدني لتأجير أول وحدتين من أصل 6 وحدات لتجارة التجزئة تمت ترسيتها بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وستقوم تهامة بتشغيل تلك الوحدات بالمطار بموجب امتياز حصري للعلامة التجارية دبليو أتش سميث، ستخدم هذه الوحدات الركاب عبر المبنى بما في ذلك المغادرون والقادمون وكذلك المسافرون المحليون والدوليون.

وسيساهم افتتاح تلك الوحدات في تطوير الشراكة الناجحة القائمة ما بين تهامة ودبليو اتش سميث، وتوسيع نطاق الوحدات المشغلة بموجب امتياز العلامة التجارية لدبليو اتش سميث والتي تشتمل أيضا على وحدات لتجارة التجزئة بمطار الرياض وجميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول.

وأوضحت الشركة أن قيمة العقد البالغ مدته الخمس سنوات، يتجاوز 10% من صافي أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2020.

وتأسست دبليو اتش سميث في عام 1792، وتعد واحدة من أكبر مشغلي تجارة التجزئة في مجال السفر على مستوى العالم وتدير أكثر من 1100 متجر في 31 دولة.

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