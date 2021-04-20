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"لجام للرياضة" تتحول لخسائر بـ7 ملايين ريال في الربع الأول من 2021

لجام للرياضة وقت اللياقة
مركز تابع لـ"وقت اللياقة"
سوق السعودية

"لجام للرياضة" تتحول لخسائر بـ7 ملايين ريال في الربع الأول من 2021

بسبب انخفاض الإيرادات

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دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، تحولها للخسارة في الربع الأول من 2021، بنحو 6.97 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 6.25 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 1266.7% مقارنة بخسائر نحو 0.51 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت "لجام للرياضة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع صافي الربح بالربع الأول على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 24.85% إلى 148.54 مليون ريال، مقارنة بنحو 197.67 مليون ريال إيرادات الربع المماثل من 2020.

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وأضافت الشركة أن تراجع الإيرادات بسبب انخفاض إيرادات العضوية والتدريب الشخصي والإيجارات بمقدار 49.12 مليون ريال، ويمثل 24.85% بسبب إضغلاق الأندية والصالات الرياضية في المملكة من 5 فبراير 2021 حتى 6 مارس 2021 كإجراء احترازي للتغلب على تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت "وقت اللياقة"، أنه لم يتم الاعتراف بإيرادات الاشتراكات خلال فترة الإغلاق، وأدى تطبيق الإجراءات الاحترازية إلي تقليل عدد المشتركين.

كانت شركة لجام للرياضة قد تكبدت خسائر بلغت 58.72 مليون ريال في العام 2020 لأول مرة في تاريخها، مقابل 205.92 مليون ريال أرباح في 2019.

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