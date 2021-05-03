أرباح "بوبا العربية" ترتفع 40% بالربع الأول إلى 175 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا العربية"، قبل الزكاة، بنسبة 39.6% في الربع الأول من 2021، لتصل إلى 175.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 125.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "بوبا العربية" بنسبة 106.65% مقارنة بصافي ربح 84.9 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الربح بالربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، يعود إلى عدة أسباب منها ارتفاع صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 82.3 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 37.9%.

وأضافت أنه كان مقابل الانكماش في صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 174.5 مليون ريال، مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره 6.5%، انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 176.6 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 7.6%. وتابعت: "كما انخفضت تكاليف اقتناء الوثائق لتصل إلى 56.67 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 58.6% من الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى أن التغيرات الإيجابية في صافي المطالبات المتكبدة وتكاليف اقتناء الوثائق تعود بشكل أساسي إلى تكوين احتياطي عجز أقساط التأمين في العام السابق لمقابلة الارتفاع المتوقع في المطالبات الطبية بعد فترة الحظر المرتبطة بوباء كوفيد-19 والحد من تأثير زيادة التكاليف المرتبطة بتطبيق المادة 11 المعلن عنها مؤخرًا من نظام التأمين الصحي التعاوني.

وانخفضت المصاريف التشغيلية بمبلغ 6.96 مليون ريال، في الربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 4.1%.

وارتفعت الأرباح من الاستثمارات والإيرادات الأخرى بمبلغ 3.076 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 4.6%.

وبلغت الأرباح بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الأول من العام الجاري 139.9 مليون ريال، مقارنة بنحو 99.7 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق، بزيادة 40.3%.

وصدر عدد آخر من نتائج شركات التأمين في السعودية، ومنها ولاء للتأمين التي تضاعفت خسائرها الفصلية إلى 24 مليون ريال، بسبب ارتفاع صافي المطالبات، ووالدرع العربي التي ارتفعت أرباحها الفصلية 75% إلى 15 مليون ريال بسبب زيادة دخل العمولات.