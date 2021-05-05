السعودية للكهرباء تتحول للربحية بـ1.7 مليار ريال في الربع الأول

تحولت الشركة السعودية للكهرباء للربحية في الربع الأول من العام 2021، بصافي أرباح نحو 1.69 مليار ريال، مقارنة بخسائر نحو 2.44 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 59.2% مقارنة بصافي ربح 4.14 مليار ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت السعودية للكهرباء في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن التغير في صافي الدخل وتحقيق صافي ربح للربع الأول من العام الجاري مقارنة بتحقيق صافي خسارة بالربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020.

وأضافت أن الإصلاحات شملت إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021، وتنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي 2021، وبناءاً عليه يتم صرف مبلغ تقديري لحساب الموازنة ربع سنوياً، مما أدى لارتفاع بند الايرادات التشغيلية الأخرى خلال الربع الأول من 2021، بالإضافة إلى انخفاض أعباء التمويل نتيجة لانخفاض إجمالي القروض بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الذي يعزى إلى ارتفاع الطاقة الكهربائية المبيعة.

وأوضحت أنه قابل ما سبق جزئياً ارتفاع في مخصص الذمم المدينة تأثراً بارتفاع قاعدة الإيرادات العائدة للشركة بعد إلغاء الرسم الحكومي خلال الربع الأول من 2021.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تحولت الشركة إلى تحقيق صافي ربح نحو 4.1 مليار ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل خسائر نحو 591.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وكانت النتائج المالية السنوية المدققة للشركة أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 118% إلى 3.026 مليار ريال في عام 2020، مقارنة بنحو 1.388 مليار ريال أرباح العام 2019.