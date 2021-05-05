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طاقة تحقق 1.4 مليار درهم أرباحاً بالربع الأول 2021

سوق أبوظبي

طاقة تحقق 1.4 مليار درهم أرباحاً بالربع الأول 2021

مقابل 548 مليون درهم خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اليوم الأربعاء، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، والتي حققت خلاله صافي دخل بلغ 1.4 مليار درهم، مقابل 548 مليون درهم خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في مساهمة قطاع النفط والغاز، نظرًا إلى أن الربع الأول من عام 2020 تضمن تخفيضاً للقيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بمقدار 1.5 مليار درهم بعد الضريبة.

وقالت الشركة في بيان أن إيراداتها بلغت 10.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ونتج ذلك بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.

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وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% والتي تعكس بشكل أساسي ارتفاع الإيرادات وانخفاض النفقات التشغيلية وارتفاع الدخل في الشركات الزميلة.

وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 1.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 18% نتيجة لخفض الإنفاق في عام 2020 والعائد للتأخر في المشاريع أو تأجيلها مع بداية تفشي جائحة "كوفيد–19" العالمية.

وأعلن المجلس عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 618 مليون درهم (0.55 فلس لكل سهم). وهذه ستكون الدفعة الأولى من أربع دفعات لتوزيعات الأرباح ربع السنوية المُخطط لها للسنة المالية 2021 وفقاً للسياسة المعلنة للشركة لتوزيع الأرباح.

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