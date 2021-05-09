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خسائر "نسيج" تتراجع 73% إلى 5.3 مليون ريال بالربع الأول

نسيج العالمية
شعار شركة نسيج العالمية
سوق السعودية

خسائر "نسيج" تتراجع 73% إلى 5.3 مليون ريال بالربع الأول

مقارنة بنحو 19.54 مليون ريال خسائر الربع المماثل

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دبي - العربية.نت

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تراجع صافي خسائر شركة نسيج العالمية التجارية "نسيج"، في الربع الأول من 2021، بنسبة 73%، ليسجل 5.27 مليون ريال، مقارنة بنحو 19.54 مليون ريال خسائر الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفضت خسائر نسيج العالمية التجارية، بنسبة 32.5%، مقارنة بخسائر نحو 7.8 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت "نسيج" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات من خلال تنويع المنتجات حسب الطلب فى الأسواق وتحسن القوة الشرائية وزيادة الطلب على منتجات الخيوط عالية الجودة، مما أدى إلى زيادة استغلال الطاقة الإنتاجية وانخفاض تكلفة الوحدة و تحسن هامش الربحية بنسبة 10%.

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وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 11.47 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2021، تمثل نسبة 18.6% من رأس المال البالغ 61.63 مليون ريال.

كانت خسائر شركة نسيج العالمية التجارية "نسيج"، قد تراجعت بنسبة 28.2% في العام 2020، لتهبط إلى 83.42 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 116.2 مليون ريال في 2019.

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