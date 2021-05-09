قفزة في الإيرادات بـ 628% تحول مجموعة فتيحي للربحية بالربع الأول

أعلنت مجموعة فتيحي القابضة، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية الموحدة للربع الأول من العام الجاري، محققة أرباحا قدرها 130 مليون ريال، مقابل خسائر تجاوزت مليوني ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح جاء بدعم من قفزة في الإيرادات بنسبة 628% إلى 146.987 مليون درهم.

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ويعود سبب تحقيق صافي الأرباح إلى تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية من بيع كامل حصة المجموعة في أسهم رأسمال شركة زميلة بمبلغ 125.7 مليون ريال، وزيادة حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة خلال الربع الأول من عام 2021م مقارنة بالربع الأول من عام 2020م بنسبة 246.4%.

وعزت أيضا تحقيق أرباح إلى انخفاض إجمالي المصروفات البيعية والإدارية بنسبة 33.58%، وانخفاض مصروف الزكاة بنسبة 7.4%.