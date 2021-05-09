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مصادر: بنوك أجنبية ومحلية تتنافس على إدارة طرح "أدنوك للحفر"

أدنوك

مصادر: بنوك أجنبية ومحلية تتنافس على إدارة طرح "أدنوك للحفر"

أدنوك تعتزم طرح الوحدة للاكتتاب العام خلال الربع الثالث من العام

متابع الغاء المتابعة

دبي – رويترز

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أبلغ مصدران، رويترز، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" قد دعت بنوك استثمار إلى المنافسة على أدوار إدارة دفاتر الطرح العام الأولي لوحدة الحفر التابعة لها.

وأوضح المصدران أن شركة النفط العملاقة دعت عددا من البنوك الأجنبية والمحلية للمشاركة في العملية، المقرر لها هذا الشهر.

وأضافا أن أدنوك تعتزم طرح الوحدة للاكتتاب العام خلال الربع الثالث من العام.

وكان أحد المصادر قد قال سابقا إن أدنوك قد تجمع ما لا يقل عن مليار دولار من بيع الأسهم.

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وتلبي أدنوك نحو 3% من الطلب العالمي على النفط، بينما أحجمت الشركة عن التعليق عندما اتصلت بها رويترز اليوم.

وذكر في وقت سابق أن شركة بترول أبوظبي الوطنية قد اقتربت من التعاقد مع جي بي مورغان تشيس وشركاه وبنك أبوظبي الأول للمساعدة في ترتيب الإدراج المحتمل لأعمال الحفر الخاصة بها، وفقاً لمصادر مطلعة.

وقالت المصادر، إن أدنوك تتطلع إلى بيع حصة أقلية في وحدة الحفر التابعة لها في صفقة قد تقدر قيمة الأعمال بما يصل إلى 10 مليارات دولار. حيث كان آخر تقييم معروف للشركة في عام 2018، عندما اشترت شركة بيكر هيوز حصة 5% في أدنوك للحفر، وتم تقييم الشركة بنحو 11 مليار دولار، بما في ذلك مليار دولار من الديون، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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