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خسائر "ساتورب" تتراجع 3.8% بالربع الأول إلى 621 مليون ريال

ساتورب أرامكو توتال العربية
شعار أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب"
سوق السعودية

خسائر "ساتورب" تتراجع 3.8% بالربع الأول إلى 621 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، النتائج المالية المرحلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، للشركة الأم، أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب"، محققة انخفاضاً في الخسارة بنسبة 3.85%.

وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، فإن خسائر "ساتورب" بلغت 620.9 مليون ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 645.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفضت خسائر "ساتورب" بنسبة 22.3% في الربع الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 799.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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أرجعت الشركة انخفاض في الخسائر في الربع الأول من عام 2021، على أساس سنوي، إلى تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات بالإضافة إلى الزيادة العالية في الإنتاجية مقارنة مع الربع الأول من العام 2020 والذي تأثر بقيام الشركة بأعمال الصيانة المجدولة.

كانت النتائج المالية لشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب"، قد أظهرت ارتفاع صافي الخسائر بنسبة 304.2% خلال العام 2020، لتسجل نحو 2.59 مليار ريال، مقارنة بنحو 641.57 مليون ريال في العام 2019.

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