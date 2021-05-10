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ما الجديد في قيد دعوى شركة "تهامة" ضد أعضاء مجلس الإدارة؟

شركة تهامة للإعلان
شعار شركة تهامة
سوق السعودية

ما الجديد في قيد دعوى شركة "تهامة" ضد أعضاء مجلس الإدارة؟

الشركة بصدد توكيل محامٍ لإبداء الرأي حول حيثيات القضية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة تهامة للإعلان أنها بصدد توكيل محامٍ لإبداء الرأي حول حيثيات قضية "قيد دعوى المسؤولية والتي تتعلق بالحق الخاص للشركة ضد بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة السابق".

وحول إمكانية إعادة تكييف المخالفات التي قام بها بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة السابق والنظر في المضي قدماً في رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة بما يكفل مصالح الشركة والمساهمين بها في حال كان ذلك جائزاً نظامياً ويحقق مصالح الشركة والمساهمين بها.

وكانت الشركة قد أعلنت في مارس الماضي، عن قيد دعوى المسؤولية أمام ديوان المظالم بالرياض، والتي تتعلق بالحق الخاص للشركة ضد بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة السابق لدى ديوان المظالم بالرياض.

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وصدر قرار بتاريخ 15-05-2018 من قبل المحكمة التجارية بالرياض متضمنا عدم قبول الدعوى لعدم وجود رابط بين الطلبات المختلفة في الدعوى، كما سبق وتم الإفصاح عنه بالقوائم المالية للشركة.

وقد تم رفض دعوى الاستئناف الذي تقدمت به الشركة لدى محكمة الاستئناف والتي قامت المحكمة فيه بتأييد حكم المحكمة التجارية بتاريخ 16-12-2018.

وبعد استنفاذ كافة سبل التقاضي والاستئناف في خصوص هذه الدعوى، وقيام الشركة بالنظر في تقديم دعوى جديدة وفصل الدعاوى، الأمر الذي احتاج إلى مزيد من المشورة القانونية ومتطلبات الخبرة المحاسبية، ومن ثم واجهت الشركة بعض الآراء المتباينة بشأن مسألة المواعيد النظامية، واختصاص المحاكم ولائياً، والإجراءات اللاحقة في هذا الخصوص والتي كانت تحتاج إلى جهد قانوني ومحاسبي معقد.

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