الخسائر المتراكمة لـ"سلامة" 287 مليون درهم بنهاية الربع الأول

قالت الشركة العربية الإسلامية للتأمين "سلامة للتأمين"، المدرجة في سوق دبي المالي،، اليوم الأحد، إن خسائرها المتراكمة بنهاية الربع الأول من العام 2021، بلغت نحو 286.68 مليون درهم، تمثل نسبة 23.69% من رأس المال.

وأضافت الشركة أن الخسائر تراكمت على مدى عدد من السنوات السابقة بسبب خسائر كبيرة في 2012 - 2013 و2015 - 2016، بلغ مجموعها 843 مليون درهم، وذلك بشكل رئيسي بسبب الخسائر الملحوظة التي تحققت في قطاع تأمين المركبات وكذلك شركة بست ري.

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وأوضحت أنه في العام 2021، تسببت فيضانات تايلاند وغيرها من الخسائر المعاد التأمين عليها في خسائر فنية كبيرة في الشركة الفرعية بست ري، وانتهت عملية بيع بست ري بشكل كامل من قبل سلامة في العام 2019.

كان فيضان تايلاند من أسوأ الفيضانات في العقود الخمسة الماضية سبب خسائر اقتصادية بلغت 45.7 مليار دولار (168 مليار درهم)، ومن ثم يعتبر واحدا من أكبر 5 كوارث طبيعية سببت هذه الخسائر في التاريخ المعاصر.

وأشارت "سلامة" إلى أن المجال الآخر الذي ساهم في الخسائر المتراكمة هو قطاع تأمين المركبات في الإمارات، لأن طبيعتها تنافسية للغاية ومتقلبة، وفي عام 2015 واجهت شركات التأمين في قطاع التأمين على المركبات العديد من التحديات التي أدت إلى خسائر للعديد من هذه الشركات.

وذكرت الشركة الإجراءات المتخذة لمعالجة الخسائر المتراكمة، عبر قيام المجلس المعين في بداية عام 2019، بتنفيذ استراتيجية ثلاثية الأبعاد، تتضمن تحسين الربحية الأساسية للأعمال، وتعزيز دخل الاستثمار، وتنفيذ معايير حوكمة الشركات المتفوقة.

وارتفع صافي ربح الشركة العربية الإسلامية للتأمين، بعد الضريبة والتوزيعات إلى مشتركي التكافل، بنسبة 45% في الربع الأول من العام الجاري، إلى 24.22 مليون درهم، مقارنة بنحو 16.74 مليون درهم في الربع المماثل من 2020.