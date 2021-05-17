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السعودية للأبحاث والتسويق تُعلن تغيير اسم الشركة

المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
سوق السعودية

السعودية للأبحاث والتسويق تُعلن تغيير اسم الشركة

بعد صدور كافة الموافقات النظامية المتعلقة بتغيير السجل التجاري مع الجهات المعنية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 29 أبريل 2021، على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساسي بشأن تغيير اسم الشركة من المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق إلى المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.

وأضافت في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن ذلك بعد صدور كافة الموافقات النظامية المتعلقة بتغيير السجل التجاري مع الجهات المعنية.

كان صافي ربح المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق "الأبحاث والتسويق" قد تراجع بنسبة 0.2% خلال العام 2020، ليسجل 245.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 246.1 مليون ريال صافي ربح العام 2019.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" بلغ صافي ربح "الأبحاث والتسويق" نحو 29.1 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقارنة بصافي ربح 11.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2019، بزيادة 162%.

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