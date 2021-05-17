خسائر "جبل عمر" ترتفع 45% بالربع الأول إلى 345 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة جبل عمر للتطوير، زيادة خسائرها بنسبة 45.17% في الربع الأول من عام 2021، إلى 345.3 مليون ريال، مقارنة بخسائر بنحو 237.86 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر "جبل عمر" بنسبة 18.03%، مقارنة بخسائر بنحو 421.23 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت "جبل عمر" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الارتفاع في صافي الخسارة للربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المماثل لعام 2020 يعود إلى تراجع كبير في الإيرادات بسبب انخفاض معدل إشغال الفنادق والمراكز التجارية، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأضافت أن السبب الثاني لزيادة الخسارة هو الزيادة في الأعباء المالية والتي تعود إلى عدم رسملة تكاليف الاقتراض، وذلك بسبب عدم وجود أنشطة تطوير خلال الفترة.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بنهاية الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 2.47 مليار ريال، تعادل نسبة 26.6% من رأس المال البالغ 9.29 مليار ريال.

كانت الخسائر السنوية لشركة "جبل عمر" قد ارتفعت بنسبة 110% لعام 2020 مقارنة بعام 2020، لتبلغ 1.339 مليار ريال، مقارنة مع 635 مليون ريال في عام 2019.