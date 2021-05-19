إيرادات "هيرميس" ترتفع 30% إلى 1.3 مليار جنيه في الربع الأول

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2021، وبلغت الإيرادات 1.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 30%، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لمعظم القطاعات التشغيلية خلال نفس الفترة.

وقالت الشركة في بيان، إنه رغم ارتفاع مصروفات الضرائب المؤجلة، بلغ صافي الربح 292 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 223%، مقابل 90 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام السابق.

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وأضافت أن ذلك الأداء القوي يرجع إلى النمو الملحوظ في أرباح قطاع التمويل غير المصرفي وخدمات بنك الاستثمار، فضلًا عن استقرار المصروفات التشغيلية.

وتضاعف إجمالي أرباح التشغيل بأكثر من ثلاث مرات ليصل إلى 453 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، مدعومة بالنمو القوي في الإيرادات واستقرار المصروفات عند نفس مستويات العام السابق.

ومن ناحية أخرى، تراجعت المصروفات التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 3% لتصل إلى 802 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، وساهم تراجع مخصصات الخسائر الائتمانية الخاصة بقطاع التمويل غير المصرفي في الحد من أثر ارتفاع مصروفات العاملين خلال الربع الأول من عام 2021.

وبلغ معدل مصروفات العاملين إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية 46% خلال الفترة المماثلة، وهو ما يتوافق مع أهداف الإدارة للحفاظ على تلك النسبة عند أقل من 50%.

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كريم عوض، إنه وبرغم العديد من التحديات التي لا يزال يفرضها الوباء، فإن المجموعة المالية هيرميس مستمرة في جني ثمار تنوع نموذج أعمالها الذي نجحت في إنشائه على مدار سنوات.

وارتفعت إيرادات خدمات التأجير التمويلي والتخصيم التي يتم تقديمها من خلال شركة "المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية" بنسب سنوية 30% و110% على التوالي خلال نفس الفترة بما يعادل 56 مليون جنيه و8 مليون جنيه على التوالي، بفضل ارتفاع الأتعاب والدخل من الفائدة خلال الربع الأول من عام 2021.

ومن جانب آخر، ارتفعت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side) بمعدل سنوي 29% إلى 296 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك على خلفية التحسن الملحوظ في أنشطة القطاعين نتيجة تحسن أداء أسواق المال. وقد تضاعفت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب لتصل إلى 42 مليون جنيه، مدعومة بارتفاع أتعاب الصفقات التي قام بتنفيذها، وقد بلغت 8 صفقات خلال الربع الأول من العام الجاري منفردًا.

كما ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 20% لتبلغ 255 مليون جنيه على خلفية النمو القوي في إيرادات القطاع من العمليات بالسوق المصري خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بمعدل سنوي 22% لتسجل 129 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، مدعومة بارتفاع إيرادات قطاع إدارة الأصول بنسبة سنوية 62% لتبلغ 99 مليون جنيه بفضل ارتفاع أتعاب الإدارة والأداء الخاصة بشركة Frontier Investment Management (FIM).

بينما تراجعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بمعدل سنوي 34% لتسجل 29 مليون جنيه، حيث شهدت نفس الفترة من العام السابق تسجيل أتعاب أداء نتيجة عملية التخارج من شركة «Vezeeta».

وارتفعت إيرادات أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بمعدل سنوي 45% لتسجل 389 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك على خلفية تسجيل أرباح غير محققة من الاستثمارات وتراجع الخسائر الناتجة عن فروق ترجمة الأرصدة بالعملات الأجنبية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.