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بعد تحقيق أرباح قياسية.. "سوفت بنك" تخطط لبيع سندات بـ3.7 مليار دولار

سوفت بنك

بعد تحقيق أرباح قياسية.. "سوفت بنك" تخطط لبيع سندات بـ3.7 مليار دولار

سجلت أكبر ربح ربع سنوي لشركة يابانية

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دبي - العربية.نت

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تخطط مجموعة SoftBank لطرحها الثاني لسندات مقومة بالين لعام 2021، بعد أن سجلت مؤخرًا أكبر ربح ربع سنوي لشركة يابانية.

وتسعى المجموعة التكنولوجية العملاقة لإصدار سندات بـ405 مليارات ين (3.7 مليار دولار)، تستهدف بشكل أساسي المستثمرين الأفراد، وفقًا لبيان صادر عن المجموعة اليوم الأربعاء، اطلعت عليه "بلومبرغ".

وأعلنت SoftBank عن صافي دخل قدره 1.93 تريليون ين للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، حيث يأتي كل ذلك بشكل أساسي من استثمارها في شركة Coupang Inc.

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واستثمرت الشركة 2.7 مليار دولار في Coupang الكورية للتجارة الإلكترونية، وقد ارتفعت قيمتها إلى 28 مليار دولار عند طرح الشركة للاكتتاب في مارس الماضي.

شهد عملاق الاستثمار التكنولوجي التابع للمستثمر الياباني Masayoshi Son ارتفاعًا حادًا في الدخل على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث حققت ذراعه الاستثمارية صندوق "رؤية سوفت بنك" الأرباح الأخيرة.

ولطالما استعانت SoftBank بمستثمرين فرديين في اليابان بدلاً من المؤسسات لمعظم تمويلها بالين من سوق السندات المحلية، مستفيدة من شهرة علامتها التجارية القوية.

ويمكن لبعض سندات SoftBank أن تدفع للمستثمرين الأفراد معدل فائدة يبلغ حوالي 3%، في وقت يكسب المودعون في اليابان ما يقرب من "لا شيء" على الودائع، بسبب سياسة معدل الفائدة السلبية لبنك اليابان.

ومتوسط ​​العائد على دين الشركات من الدرجة الاستثمارية بالين أقل من 0.4٪، وفقًا لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

سيتم استخدام الأموال من الطرح لسداد الديون الحالية، وفقًا لبيان SoftBank اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يتم تصنيف الأوراق النقدية BBB من قبل وكالة التصنيف الائتماني اليابانية المحدودة، وسيكون سعر الطرح في نطاق من 2.45% إلى 3.05% في يونيو، وفقًا لـ SoftBank.

وتخطط الشركة لإصدار سندات تستحق خلال 35 عامًا، لكن يمكن استردادها بعد خمسة أعوام.

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