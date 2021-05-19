"طيبة للاستثمار" تتحول لخسائر 1.9 مليون ريال في الربع الأول

تحولت شركة طيبة للاستثمار إلى تحقيق خسائر نحو 1.91 مليون ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 50.57 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر الشركة بنسبة 76.54% في الربع الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 8.14 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت طيبة للاستثمار، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب تحقيق صافي خسارة للربع الأول من 2021، بالمقارنة بصافي ربح للربع المماثل من العام 2020، يعود إلى انخفاض الإيرادات بسبب جائحة كورونا بالإضافة إلى تضمن الربع المماثل من العام السابق أرباح بيع الاستثمار في إحدى الشركات التابعة وكذلك تحقيق ربح من استلام تعويض عن الأرض التي تم نزع ملكيتها في المدينة المنورة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف.

كان صافي ربح شركة طيبة للاستثمار قد تراجع بنسبة 42.53% خلال السنة المالية 2020، إلى 98.77 مليون ريال، مقابل 171.86 مليون ريال أرباح في 2019.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تحولت الشركة لخسائر نحو 8.14 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل صافي ربح نحو 23.48 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.