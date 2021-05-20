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أرباح "المستشفى السعودي الألماني" تتراجع 43% بالربع الأول إلى 12 مليون ريال

سوق السعودية

أرباح "المستشفى السعودي الألماني" تتراجع 43% بالربع الأول إلى 12 مليون ريال

انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 4.1% في الربع الأول

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دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، اليوم الخميس، تراجع صافي أرباحها بنسبة 42.9% في الربع الأول من 2021، لتسجل نحو 12.1 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 21.18 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "المستشفى السعودي الألماني"، بنسبة 57.6% في الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة بصافي ربح 28.5 مليون ريال، في الربع الرابع من 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن انخفاض صافي الربح للربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام 2020 يعود إلى عاملين هما انخفاض الإيرادات بسبب تراجع حركة المرضى نتيجة انخفاض التعامل مع أحد العملاء الرئيسيين، وارتفاع تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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وتراجعت إيرادات "المستشفى السعودي الألماني" بنسبة 4.1% في الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 418.37 مليون ريال، مقارنة بنحو 436.3 مليون ريال في الربع الأول من 2020.

كانت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني" قد أعلنت عن النتائج المالية السنوية للعام الماضي، محققة نموا في صافي الربح نسبته 3.49%.

وبلغ صافي الربح 100.98 مليون ريال في 2020، مقابل 97.6 مليون ريال خلال 2019.

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