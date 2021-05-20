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أرباح "بي سي آي" تتراجع 4% إلى 14 مليون ريال في الربع الأول

شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"
سوق السعودية

أرباح "بي سي آي" تتراجع 4% إلى 14 مليون ريال في الربع الأول

ارتفع إجمالي ربح الشركة بنسبة 3.7% في الربع الأول

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي ربح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، بنسبة 4.38%، بعد الزكاة والضريبة، في الربع الأول من العام الجاري، لتهبط إلى 14.41 مليون ريال، مقارنة بنحو 15.07 مليون ريال في الربع الأول من 2020.

وبحسب بيان "بي سي آي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، فإن صافي ربح الشركة ارتفع بنسبة 9.58% في الربع الأول من 2021، مقارنة بصافي ربح 13.15 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وارتفع إجمالي ربح الشركة بنسبة 3.7% في الربع الأول من 2021 إلى 37.3 مليون ريال، مقارنة بنحو 35.98 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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وقالت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، إن سبب الارتفاع في إجمالي الربح في الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض تكلفة المبيعات.

كان صافي ربح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، قد تراجع بنسبة 1.85% خلال العام 2020، ليسجل 58.29 مليون ريال، مقارنة بنحو 59.39 مليون ريال في 2019.

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