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سهم هيرميس يرتفع 3.5% بعد الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي

اقتصاد مصر

سهم هيرميس يرتفع 3.5% بعد الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي

ستبلغ حصة هيرميس في بنك الاستثمار العربي 51%

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

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ارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس‭‭ ‬‬القابضة المصرية، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، بنحو 3.5% في بداية التعاملات ببورصة مصر بعد الاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي بالتحالف مع صندوق مصر السيادي.

وستتم عملية الاستحواذ التي وافقت عليها الحكومة المصرية أمس الأربعاء من خلال زيادة رأسمال البنك إلى خمسة مليارات جنيه (319.90 مليون دولار).

وستبلغ حصة هيرميس في بنك الاستثمار العربي 51% من خلال الاكتتاب في 423 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.55 مليار جنيه بسعر 6.03 جنيه للسهم، وصندوق مصر السيادي 25% بقيمة إجمالية 1.25 مليار جنيه، وبنك الاستثمار القومي 24%.

وتعمل هيرميس في أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن وسلطنة عمان وباكستان وبنغلادش وكينيا والولايات المتحدة.

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ويتطلب تنفيذ الصفقة موافقة من البنك المركزي المصري. ويأتي بيع حصة في بنك الاستثمار العربي، الذي تأسس في 1980 لتمويل مشاريع حكومية، في إطار برنامج بدأته الحكومة في 2004 لبيع حصصها في بنوك.

وفي 2006 باعت الحكومة معظم بنك الاسكندرية، رابع أكبر بنك مملوك للدولة، إلى مجموعة انتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية.

وقال البنك المركزي إنه يخطط لبيع حصص في بضعة بنوك مملوكة للدولة من بينها بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، لكن الخطط تعطلت بسبب جائحة كوفيد-19.

وأرجأت الحكومة بشكل متكرر تنفيذ وعود لبيع حصص في شركات أخرى مملوكة للدولة.

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