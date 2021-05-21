أكبر مالك خاص يبيع نصف حصته في أضخم شركة طيران أوروبية

باع ثاني مساهم وأكبر مالك خاص في "دويتشه لوفتهانزا إيه جي"، أكثر من نصف حصته في مجموعة الخطوط الجوية الألمانية، بعد ثلاثة أشهر من وفاة رب الأسرة المالكة للحصة هاينز هيرمان ثييل Heinz Hermann Thiele.

وتراجعت أسهم "لوفتهانزا" بنحو 5% في تعاملات ما قبل السوق اليوم الجمعة، بعد أن باعت KB Holding GmbH نحو 33 مليون سهم بسعر 9.80 يورو للسهم، وبخصم 9.8% عن سعر الإغلاق في اليوم السابق، وفقاً لـ"بلومبرغ".

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وقد قام Thiele ببناء حصة تبلغ حوالي 12% في "لوفتهانزا" قبل وفاته في فبراير.

يعني توقيت التخلص من 323 مليون يورو (395 مليون دولار)، أن ورثة Thiele حصلوا على أسعار أقل بالثلث مما كانت عليه قيمة "لوفتهانزا" قبل أن تضرب أزمة فيروس كورونا صناعة الطيران.

وتطلب أكبر شركة طيران في أوروبا خطة إنقاذ بقيمة 9 مليارات يورو للبقاء على قيد الحياة، مع تقليص أسطولها وموظفيها.

وقد حصلت الشركة مؤخرًا على موافقة المستثمرين لجمع ما يصل إلى 5.5 مليار يورو من رأس المال، لسداد بعض الديون.

وتظل عائلة Thiele أكبر مساهم خاص في "لوفتهانزا" بعد الحكومة الألمانية، التي حصلت على 20% من الشركة بعد خطة الإنقاذ العام الماضي. وكانت عائلة Thiele قد خفضت في السابق حصتها إلى 10.1%، وفقًا لإيداعات تنظيمية.

احتل Heinz Hermann Thiele، الذي كان يبلغ من العمر 79 عامًا عندما توفي، مركز الصدارة العام الماضي كمستثمر نشط ضمن الدراما التي اجتاحت لوفتهانزا. وبعد بناء حصته، أعرب عن عدم رضاه عن خطة الإنقاذ التي وضعتها الحكومة الألمانية، قبل أن يدعمها في النهاية.

قد تدين عائلته للسلطات الألمانية بأكثر من 5 مليارات يورو كضرائب على الميراث، وربما تكون أكبر فاتورة من هذا النوع في تاريخ البلاد، وفقًا لـ ManagerMagazin.

وذكرت المجلة في أبريل أنه كان من المفترض وضع أصول Thiele في مؤسسة لتقليل المخاطر الضريبية، لكن لم يتم إنشاؤها عندما توفي.

وقام Thiele ببناء إمبراطورية تشمل العقارات والصناعة والزراعة بعد أن بدأ حياته المهنية في عام 1969 في Knorr-Bremse AG، الشركة المصنعة لأنظمة الفرامل التي حولها إلى شركة عالمية رائدة.

وأغلقت أسهم "لوفتهانزا" بتغير طفيف أمس الخميس عند 10.87 يورو في بورصة فرانكفورت. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 6.5 مليار يورو.