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أرباح أسواق المزرعة تتراجع 47.5% إلى 4 ملايين ريال

أسواق المزرعة
أسواق المزرعة
سوق السعودية

أرباح أسواق المزرعة تتراجع 47.5% إلى 4 ملايين ريال

مقابل 8.117 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة تراجعا في صافي الربح نسبته 47.5%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 4.26 مليون ريال، مقابل 8.117 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 44.6 مليون ريال بسبب تأثر إيرادات الربع المماثل من العام السابق إيجابياً بسبب الإغلاقات المتعلقة بجائحة كورونا، وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية شاملة الاستهلاك للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 4.4 مليون ريال.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 9.6% إلى 417.458 مليون ريال، مقابل 462.083 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

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