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ارتفاع أرباح "التجاري الدولي" الفصلية 20% إلى 2.9 مليار جنيه

البنك التجاري الدولي مناسبة
البنك التجاري الدولي
بنوك مصر

ارتفاع أرباح "التجاري الدولي" الفصلية 20% إلى 2.9 مليار جنيه

إدارة البنك انتهت من خطة الإجراءات التصحيحية

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح "البنك التجاري الدولي" بـ 20% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي لتصل إلى 2.9 مليار جنيه.

وانخفضت مخصصات الربع الأول من عام 2021 بمقدار النصف عن العام الماضي، لتسجل 800 مليون جنيه للتسهيلات المباشرة والطارئة.

من جهة أخرى، قال "التجاري الدولي"، إن إدارة البنك انتهت من خطة الإجراءات التصحيحية لتصويب ما أسفرت عنه نتائج الفحص من مخالفات، طبقا لتقرير البنك المركزي الصادر في نوفمبر 2020 .

وقال البنك إن التقييم قامت به شركة خدمات مهنية دولية مستقلة، وسوف يتم اعتماد النتائج ومتابعة تنفيذها من قبل مجلس الإدارة.

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