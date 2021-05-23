الكابلات السعودية تقلص خسائرها الفصلية بـ 17% إلى 35.9 مليون ريال

أعلنت شركة الكابلات السعودية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، مقلصة من خسائرها بنسبة 16.9%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية، إن الخسائر بلغت 35.88 مليون ريال، مقابل 43.197 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

مادة اعلانية

ويعزى التغير في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بصفة أساسية إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وانخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وارتفاع حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية الربع الأول 98.3 مليون ريال مقابل 62.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2020. وبلغت 27.26% من رأسمالها بنهاية الربع الماضي.

وقالت الشركة إنها بصدد تطبيق الإجراءات والتعليمات المتعلقة بالشركات المدرجة التي تصل خسائرها المتراكمة إلى 20% أو أكثر من رأس مالها الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.