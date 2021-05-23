"المركزي السوداني" يعتزم طرح 40 مليون دولار في مزاد للعملة الصعبة

أعلن بنك السودان المركزي عن طرح 40 مليون دولار للبيع، إنفاذاً لسياسات البنك المتعلقة بتطبيق سعر الصرف المرن المدار.

ووفق وكالة الأنباء السودانية، سيتم البيع للبنوك فقط، في مزاد ينطلق يوم الأربعاء المقبل.

مادة اعلانية

وأضاف البنك المركزي أن الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%.

وشرح أن المزاد يقتصر على المصارف فقط إنابة عن عملائها على أن يقدم العميل طلب واحد عبر مصرف واحد مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي.

كما يجب على المصرف تقديم طلب واحد يوضح فيه احتياجات العملاء، على ألا تزيد قيمة الطلب عن النسبة التي يحددها بنك السودان المركزي عند الإعلان عن المزاد.

وتقتصر الطلبات التي تقدم على عمليات استيراد السلع حسب ما يحدده مزاد بنك السودان المركزي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتقدم الطلبات بحد أدنى 20,000 دولار للعميل الواحد ويتم تسعير كل طلب في صورة أربعة أرقام عشرية لسعر الشراء، مع توفر رصيد كافٍ بالعملة المحلية في حساب العميل مقدم الطلب.