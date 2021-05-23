"معادن" توقف مصنع الفوسفات بعد حريق محدود

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، بأنه في مساء الخميس الماضي، حدث خللٌ فنيٌ طارئ في إحدى معدات مصنع الأمونيا التابع لشركة معادن للفوسفات؛ مما أدى إلى حدوث حريق محدود، جرت السيطرة عليه في حينه.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن ذلك استوجب القيام بإجراء احترازي متمثل في إيقاف غير مجدول للمصنع، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية.

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وأضافت أن هذا الإيقاف المؤقت لم يؤثر على قدرة الشركة في إنتاج الفوسفات أو الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، فإن التقديرات الأولية للأثر المالي المترتب عن هذا الإيقاف تشير إلى أنه محدوٌد ولا يشكل أثراً جوهرياً.

وتابعت "معادن": "تعمل إدارة الشركة حاليّاً على تقدير المدة اللازمة لإعادة التشغيل، وتقدير الأثر المالي المترتب على هذا الإيقاف غير المجدول، وستقوم الشركة حالَ اكتمال التقديرات النهائية بالإعلان عن مدة وأثر هذا الإيقاف وأية مستجدات أخرى".

الجدير بالذكر أن شركة معادن للفوسفات هي مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية "معادن" والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 70% لـ"معادن" و 30% لـ"سابك".