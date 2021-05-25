مودرنا: لقاحاتنا فعالة للأطفال بدءا من سن 12 عاما

قالت شركة مودرنا اليوم الثلاثاء إن لقاح Covid-19 كان فعالًا بنسبة 100% في دراسة أجريت على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، مما يجعله اللقاح الثاني بعد فايزر الذي أثبت فاعلية عالية في الفئات العمرية الأصغر.

أضافت الشركة أنها تخطط لمطالبة إدارة الغذاء والدواء بتوسيع الاستخدام الطارئ للقاح كورونا للمراهقين في أوائل الشهر المقبل. إذا تمت الموافقة عليه، فمن المحتمل أن يوسع بشكل كبير تطعيم طلاب المدارس المتوسطة والثانوية قبل العام الدراسي المقبل.

تم السماح لشركة Pfizer والشريك الألماني BioNTech باستخدام لقاحهما للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً في وقت سابق من هذا الشهر.

قال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا في بيان صحافي: "كان اللقاح فعالًا للغاية في منع لقاح كورونا لدى المراهقين، نحن لا نزال ملتزمين بالقيام بدورنا للمساعدة في إنهاء جائحة COVID-19".

واللقاح المكون من جرعتين، والذي يفصل بينهما أربعة أسابيع، مصرح به بالفعل للبالغين.

شملت الدراسة التي استشهدت بها الشركة يوم الثلاثاء أكثر من 3700 مراهق. ولم تُلاحظ أي حالات إصابة بفيروس كوفيد في المشاركين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، بينما لوحظت أربع حالات في مجموعة الدواء الوهمي، وفقًا للشركة.

قالت الشركة إنه لم يتم تحديد مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة، وتتسق الآثار الجانبية بشكل عام مع تلك التي شوهدت في تجربة سابقة على البالغين.

وقالت مودرنا إن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا بعد الجرعة الثانية هي الصداع والتعب وآلام العضلات والقشعريرة.

تأتي البيانات الجديدة بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إفصاح الشركة في تقرير للأرباح عن أن البيانات الأولية أظهرت أن الجرعة كانت فعالة بنسبة 96% في الحماية من كوفيد للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا. استندت هذه البيانات إلى أولئك الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وقالت الشركة يوم الثلاثاء إن الحقنة أظهرت في التجربة أنها فعالة بنسبة 93% بعد جرعة واحدة. نظرًا لأن الأطفال أقل عرضة للإصابة بمرض خطير، استخدمت شركة Moderna تعريف Covid-19 التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لحساب هذا الرقم. لا يتطلب سوى عرض واحد واختبار Covid إيجابي.

من المتوقع أن يوافق المنظمون الأميركيون على طلب Moderna للاستخدام في سن المراهقة. قد تستغرق عملية الموافقة حوالي شهر، في الوقت المناسب تمامًا لبعض الأنشطة الصيفية وفصول الخريف إذا قدمت مودرنا البيانات بحلول أوائل يونيو.

طلبت شركتا Pfizer و BioNTech استخدامًا موسعًا لجرعاتهما لدى المراهقين في 9 أبريل، على سبيل المثال، وتم التصريح بذلك من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية في 10 مايو.

يُنظر إلى تطعيم الأطفال على أنه أمر بالغ الأهمية لإنهاء الوباء.

يشكل الأطفال حوالي 20% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات حكومية. يقول الخبراء الطبيون إن حوالي 70% إلى 85% من سكان الولايات المتحدة يحتاجون إلى التطعيم ضد Covid لتحقيق مناعة القطيع، وقد يرفض بعض البالغين الحصول على اللقاحات.

على الرغم من أن المزيد من الخبراء يقولون الآن إن مناعة القطيع تبدو غير مرجحة بشكل متزايد مع المتغيرات التي تحدث.